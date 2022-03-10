Hitachi, Epson, Honeywell, Playstation уходят из России и Беларуси

Американская компания Honeywell, занимающаяся разработками в области аэрокосмического оборудования, объявила о прекращении своей деятельности на территории России и Беларуси из-за российского военного вторжения в Украину.

"В связи с текущей ситуацией в Восточной Европе мы приостановили практически всю нашу деятельность в сфере продаж, сбыта и обслуживания в России и Белоруссии", - сообщили в компании.

Финская компания Supercell закрыла доступ к своим играм в магазинах мобильных приложений в России и Беларуси. "Supercell удалила свои игры из магазинов мобильных приложений в России и Беларуси. Новые загрузки остановлены, а доступ действующих игроков будет остановлен со следующим обновлением клиента", - говорится в сообщении.

Удаление коснулось в том числе популярной, прежде всего, среди детей игры Brawl Stars.

Японский производитель копировального оборудования Epson приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью из-за войны в Украине.

В компании также отметили, что направят $1 млн в качестве гуманитарной помощи жителям Украины, включая тех, кто был вынужден покинуть страну. В Epson подчеркнули, что с крайней обеспокоенностью следят за дальнейшим развитием событий и надеются, что сложившаяся ситуация разрешится как можно скорее.

Японская корпорация Hitachi временно приостанавливает свою деятельность в России. Отмечается, что исключение составит продукция и техническая поддержка электрических систем и электрооборудования. Помимо этого, компания производила и продавала строительную технику, однако продажи на российском рынке составляли около 0,5% от общей выручки корпорации, сообщается в пресс-релизе.

Дочерняя компания Hitachi Construction Machinery ранее уже объявила о приостановке экспорта тяжелой техники, такой как гидравлические экскаваторы, в Россию.

Компания Sony заявила, что прекращают поставку в Россию всего оборудования и программного обеспечения, чтобы выразить поддержку Украине. Закрыт также PlayStation Store, где владельцы консоли обычно покупают игры.

В компании добавили, что пожертвуют 2 млн долларов благотворительной организации Save the Children и управлению ООН по делам беженцев.

Японская Nintendo заявила, что компания временно прекращает поставку товаров в Россию из-за того, что онлайн-магазин теперь не может принимать платежи из в рублях.