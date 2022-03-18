Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в РФ и Беларусь

Французская Schneider Electric с 24 февраля приостановила новые инвестиции и поставки в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.

Компания следует всем санкциям, введенным в юрисдикциях, в которых она ведет работу, передает Интерфакс.

Более 60% продукции, поставляемой Schneider Electric российским клиентам, производится в России на 5 собственных заводах компании.

В число активов Schneider Electric в РФ, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), "Электрощит" в Самаре. Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково.