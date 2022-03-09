Мировой бизнес продолжает уходить из России и Беларуси

Компания по продаже женского нижнего белья Victoria’s Secret приостанавливает работу всех магазинов в России, заявили в компании.

«С 15:30 9 марта 2022 мы временно приостанавливаем работу интернет-магазина, а с 22:00 всех розничных магазинов Victoria’s Secret», — говорится в заявлении.

Yum! Brands, владеющая брендом KFC и Pizza Hut, приостановила работу своих заведений в России. Речь идет о 70 ресторанах, которыми владеет Yum! Brands. Всего в России открыта 1 тыс. заведений этой сети, большинство работают по франшизе

«Yum! Brands приостанавливает работу принадлежащих компании ресторанов KFC в России», — говорится в заявлении. Компания также готовится приостановить работу всех ресторанов Pizza Hut.

Американская медиакомпания Discovery приостановит вещание своих телеканалов в России. Discovery принадлежит 15 развлекательных телеканалов, в том числе Animal Planet, Eurosport, HGTV и TLC.

Французский производитель поездов Alstom приостанавливает поставки всей продукции в Россию из-за соблюдения международных санкций.

«Очевидно, что группа будет соблюдать все применимые санкции и законы и приняла решение приостановить все поставки в Россию. <...> Alstom также подтверждает приостановку всех будущих бизнес-инвестиций в России», — сказано в сообщении.

В компании также сообщили о приостановке разработки партнерского проекта с украинским оператором железных дорог «Укрзализныця» из-за «обстоятельств» и выразили «глубокую солидарность в это драматическое время». В Alstom заверили, что внимательно следят за «драматической ситуацией» на Украине.

Британский ретейлер Mothercare, специализирующийся на товарах для детей и будущих матерей, приостановил работу в России, в том числе отгрузку продукции.

На неопределенный срок закроются около 120 магазинов Mothercare в стране. Нельзя будет купить товары и онлайн.

Нидерландский концерн Heineken приостанавливает производство и реализацию пива под брендом Heineken в России, однако его заводы в стране продолжат работать и выпускать пиво под другими брендами.

«Heineken приостановит производство и реализацию пива под брендом Heineken в России. При этом все заводы, операционные и коммерческие подразделения компании на территории страны продолжат работать в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group приостанавливает все бизнес-операции в России и закрывает свои офисы.

«Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии, поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона», — заявили в компании.

Приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работу в России и Беларуси, следует из заявления на сайте их материнской компании Bumble Inc.

Компания удалит все свои приложения из App Store и Google Play в России и Беларуси.

Швейцарский производитель часов Rolex приостановит экспорт своих товаров на территорию России. Часы бренда, которые в настоящее время продаются на территории России, продаются независимыми и частными местными ретейлерами, товары для которых были доставлены до 24 февраля.

Издательский дом Condé Nast приостанавливает работу в России из-за военного вторжения в Украину и закона об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных. Соответствующее заявление главы дома Роджера Линча опубликовано на сайте компании.

Медиагруппа Condé Nast работает на российском рынке с 1998 года. Сейчас выпускает семь глянцевых изданий сегмента «премиум»: Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour и Glamour Style Book.

Британская компания Unilever приостанавливает экспорт в Россию. «Мы приостановили импорт и экспорт нашей продукции из России и в нее», — говорится в заявлении. Компания также приостановит вложения в рекламу в стране.

Unilever производит, в частности: бытовую химию под брендами Cif и Domestos; средства гигиены под брендами Rexona, Dove, AXE, Camay, Clear, а также «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг»; чай Lipton и Brooke Bond; мороженое «Инмарко», Carte D'Or.

Финская лесопромышленная компания UPM сообщила, что приостановит работу единственного производственного предприятия в России - фанерного завода в городе Чудово Новгородской области (UPM-Kymmene).

"… решение соответствует недавнему анализу и позициям двух основных органов по лесной сертификации. Они исключили древесину из России и Беларуси из своих систем сертификации", - говорится в сообщении.