Последнее обновление: 24.06.2025 16:58

Немецкая Continental займется разработкой и выпуском чипов для автомобилей

Германская Continental AG создает новую организацию для разработки и производства собственных полупроводниковых компонентов для автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе Continental.

Согласно информации, производственным партнером организации, получившей название Advanced Electronics and Semiconductor Solutions (AESS), станет американская GlobalFoundries Inc.

AESS будет производить и тестировать чипы, разработанные специально для будущих продуктов подразделения Continental в сфере автомобильных технологий. В декабре прошлого года компания объявила о намерении выделить это подразделение в самостоятельную компанию (Aumovio) до конца 2025 года.

AESS сфокусируется на разработке чипов, тогда как производить их будет эксклюзивно GlobalFoundries.

Continental отмечает рост спроса на полупроводниковые компоненты для автомобилей. Согласно прогнозу компании, объем этого рынка достигнет €110 млрд к 2032 году.

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