Последнее обновление: 24.06.2025 16:58

Швейцария и Великобритания являются основными покупателями кыргызского золота

Швейцария и Британия являются основными покупателями кыргызского золота. Об этом говорится в материалах Национального статистического комитета Кыргызстана.

Согласно данным, с января по апрель 2025 года Кыргызстан экспортировал золото на сумму $112 млн. Швейцарская Конфедерация приобрела драгметалла на $74,6 млн, а Великобритания – на $31,2 млн. Кыргызское золото также купили Малайзия — на $5,3 млн и Турция на $1 млн.

Общий объем проданного золота составил 1,16 тонны.

Ранее озвучивалась информация о том, что запасы золота в Кыргызстане составляют 52 тонны.



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