НПЗ Китая сокращают закупки нефти из-за низкого внутреннего спроса

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия сокращают закупки на спотовом рынке из-за геополитических рисков и низкого внутреннего спроса. Об этом пишет Bloomberg.

По данным трейдеров, Китай - крупнейший импортер нефти в мире - сократил закупки иранской и российской нефти из-за падения внутреннего спроса и неопределенности с ценами.

Речь идет преимущественно о независимых предприятиях - так называемых "чайниках", которые ориентируются на более дешевые сорта нефти. Эти предприятия сейчас уменьшают закупки, поскольку маржа переработки снижается - она упала до минимального уровня за последние три месяца.

Регулирование цен на бензин и дизель в Китае осуществляется с задержкой - всего раз в 10 рабочих дней, что также затрудняет адаптацию к международной волатильности.

Признаком падения спроса стал рост объемов нефти в плавучих хранилищах. По данным Kpler, возле Азии хранится почти 34 млн баррелей иранской нефти - это самый высокий показатель с декабря 2023 года. В Малаккском и Сингапурском проливах объем топлива, перегружаемого с судна на судно, вырос до 13,3 млн баррелей.

Иранская нефть предлагается со скидкой к Brent - около $3 за баррель, тогда как предложение из России стабильно - примерно на $2 дороже Brent. Трейдеры ожидают дальнейшего снижения закупок, если спрос в Китае не восстановится.