Канада закрыла для российских судов порты и территориальные воды

Канада запретила российским судам заход в свои порты и территориальные воды страны, сообщил министр транспорта Канады Омар Альгабра.

"Россия должна нести ответственность за свое вторжение в Украину. Сегодня мы осуществляем шаги для закрытия канадских вод и портов для судов, принадлежащих России и зарегистрированных в России судов", - подчеркнул Альгабра.

Он добавил, что Канада продолжит осуществлять меры для поддержки Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что теперь России грозит массовое закрытие портов и ограничения на передвижение в море.

"Великобритания разрабатывает законодательное решение, чтобы не пускать российские суда в британские порты", - сказал Кулеба.