Британия собирается поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Польшу, где собирается обсудить ситуацию в Украине с европейскими союзниками.

Джонсон заявил, что Великобритания продолжит оказывать "максимальное давление" на Россию и что российское вторжение будет иметь "тяжелые последствия" для мирового порядка.

Джонсон также рассматривает возможность поднять вопрос об исключении России из Совета Безопасности ООН, передает BBC.

Россия является постоянным членом Совбеза ООН - главного органа ООН, который принимает решения по вопросам безопастности и миротворческих миссий. Как постоянный член, Россия имеет право вето на резолюции Совбеза.

Постоянными членами являются также Великобритания, США, Китай и Франция. Еще 10 членов Совбеза ротируются каждый год.