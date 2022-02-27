UPS и FedEx приостановили доставку грузов в Россию

Логистические компании FedEx и United Parcel Service приостановили доставку грузов в Россию из-за военной операции на Украине. Об этом компании сообщили на своих сайтах.

UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и Украину, отправителям, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои, говорится в сообщении на сайте.

FedEx приостановила доставку грузов в Россию и в/с Украины. Уже отправленные товары будут храниться в сети компании.

Ранее прием отправлений в Украину приостановила «Почта России». Кроме того, в компании предупредили, что срок доставки увеличится и в России из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны. «Почта России» заменила доставку с помощью самолетов на наземную, передает РБК.