Последнее обновление: 27.02.2022 20:44

UPS и FedEx приостановили доставку грузов в Россию

Логистические компании FedEx и United Parcel Service приостановили доставку грузов в Россию из-за военной операции на Украине. Об этом компании сообщили на своих сайтах.

UPS бесплатно вернет посылки, которые уже следовали в Россию и Украину, отправителям, если это будет возможно. Компания старается обеспечить непрерывное обслуживание и минимизировать сбои, говорится в сообщении на сайте.

FedEx приостановила доставку грузов в Россию и в/с Украины. Уже отправленные товары будут храниться в сети компании.

Ранее прием отправлений в Украину приостановила «Почта России». Кроме того, в компании предупредили, что срок доставки увеличится и в России из-за закрытия 11 аэропортов на юге страны. «Почта России» заменила доставку с помощью самолетов на наземную, передает РБК.



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