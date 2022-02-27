Последнее обновление: 27.02.2022 12:01

Евросоюз может полностью закрыть небо для России

Из-за войны России против Украины страны Евросоюза планируют полностью закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Об этом заявил журналист немецкого телеканала ARD Маттиас Дайс, передает УНН.

“Страны ЕС закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний. Только что подтвердил мне надежный источник”, — говорится в сообщении.

Тем временем, Финляндия стала десятой страной, закрывшей для российских самолетов свое авиапространство.

«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения», — заявил финский министр транспорта Тимо Харакка.

Ранее небо для российских самолетов закрыли Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения, Польша, Великобритания, Чехия и Болгария.



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