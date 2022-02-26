Последнее обновление: 26.02.2022 11:28

Италия поддержала отключение России от SWIFT

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Италия согласна поддержать отключение России от SWIFT.

"Это начало новой страницы в истории наших государств Украины и Италии. Только что Марио Драги в телефонном разговоре поддержал отключение России от SWIFT, оказание оборонной помощи. Украина должна стать частью ЕС", - заявил Зеленский.

В свою очередь, Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Удалось. Кипр заявил, что не будет блокировать отключение РФ от SWIFT. Украинская дипломатия продолжает работать 24/7 и добиваться важных решений для защиты Украины от российских захватчиков”, — написал Кулеба.

Ранее в правительстве Германии заявили, что готовы пересмотреть решение по отключению России от SWIFT. Украине осталось договориться с Венгрией…



<Январь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование