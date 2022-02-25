Организаторы «Евровидения» запретили России участвовать в конкурсе

Организаторы «Евровидения» заявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в 2022 году, следует из сообщения в Twitter-аккаунте «Евровидения».

«Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни один российский исполнитель не примет участия в конкурсе песни «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении.

Решение вынесла референтная группа союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета EBU, передает РБК.

«Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации», — считают организаторы.