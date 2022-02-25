Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков (Добавлено)

Министр финансов ФРГ заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией.

"Мы уже имеем полную блокаду российских банков, тем самым бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции со своим французским коллегой Брюно Ле Мэром, передает ТАСС.

"В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", - отметил Линднер. По его словам, "обсуждаются все варианты" дополнительных ограничений.

"Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика", - заявил глава Минфина ФРГ.