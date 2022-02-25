В конгресс США внесен проект резолюции об исключении России из Совбеза ООН

Члены палаты представителей конгресса США обсуждают проект резолюции США об исключении России из Совета безопасности ООН, сообщил портал Axios, получивший копию документа.

Идея проекта резолюции принадлежит республиканке Клаудии Тенни, члену комитета палаты представителей по иностранным делам. В проекте содержится призыв к ООН внести поправки в 23 статью устава организации, чтобы исключить Россию из состава Совета безопасности ООН.

Этой статьей утвержден список постоянных членов Совбеза, а также принцип ротации непостоянных членов совета. Самим уставом ООН процедура исключения членов Совбеза не предусмотрена. Кроме того, поправки в устав могут быть приняты только при одобрении всех постоянных членов Совбеза. У инициативы США «практически нет шансов на исполнение», , передает РБК со ссылкой на издание.

«Очевидно, что сбить Россию с толку — это непростая задача, но это один из дипломатических инструментов, который у нас есть, чтобы усилить давление и усилить изоляцию», — сказали изданию в аппарате Тенни. Проект резолюции также поддерживают конгрессмены-республиканцы Энн Вагнер и Дон Бэкон.