Последнее обновление: 24.02.2022 18:08

ОБСЕ эвакуирует всех сотрудников с Украины

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) решила эвакуировать всех членов своей миссии с Украины, как только сможет сделать это безопасно, сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

До этого генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила, что миссия на Украине, которая насчитывает сотни наблюдателей на востоке страны, адаптируется после наступления российских войск, передает РБК.

«Хорошо разработанные планы миссии на случай чрезвычайных ситуаций приводятся в действие. <...>. Безопасность нашего персонала является нашей первостепенной задачей», — заявила она.

В отчете миссии за 23 февраля отмечается, что наблюдатели столкнулись с угрозами в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ находилась на юго-востоке Украины с 2014 года и ежедневно сообщала о состоянии на линии соприкосновения в Донбассе.

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