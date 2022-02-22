Последнее обновление: 22.02.2022 10:00

Совбез ООН начал экстренное заседание по Украине

В Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины, с предложением провести срочное собрание Совета ранее выступили Украина, Франция и Евросоюз.

Темой обсуждения стало признание вечером 21 сентября президентом России Владимиром Путиным независимости Л/ДНР.

«Российские действия приведут к ужасным последствиям в Украине, Европе и мире», — заявила на заседании постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, передает РБК.

В своем выступлении она напомнила об обращении Путина к россиянам, утверждая, что, исходя из его слов, у Москвы есть «притязания на все территории Российской империи».

«Той самой Российской империи, которая существовала до Советского Союза, более 100 лет назад. Это включает всю Украину, это включает Финляндию, это включает Беларусь, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, Туркмению и Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию. Это включает части Польши и Турции. По сути, Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, во времена, когда не существовало Объединенных Наций, во времена, когда миром управляли империи. Однако остальной мир ушел вперед», — заявила она.

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