Последнее обновление: 21.02.2022 11:45

Власти Беларуси намерены требовать отвода войск США и НАТО от своей границы

Беларусь требует от США и НАТО отвода своих войск и военных группировок от своей границы, настаивая на верификации этого отвода.

«Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации", - заявил в понедельник начальник Генштаба ВС Беларуси Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе.

По его словам, власти Беларуси считают политику НАТО по расширению на Восток агрессивной и необоснованной.

"Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта», - сказал начальник Генштаба РБ.

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