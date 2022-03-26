Байден в разговоре с Тихановской выразил поддержку белорусскому народу

Президент США Байден сегодня провел телефонный разговор со Светланой Тихановской, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Джозеф Р. Байден-младший поговорил с лидером демократической оппозиции Беларуси Светланой Тихановской с борта президентского самолета. Он поблагодарил ее за то, что она присутствовала на его выступлении в Варшаве сегодня вечером. Президент подчеркнул неизменную поддержку Соединенными Штатами белорусского народа в защите и продвижении прав человека, включая свободу выражения мнений и свободные и честные выборы», - говорится в сообщении.