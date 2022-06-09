Джули Фишер сообщила о завершении работы спецпосланником США по Беларуси

Джули Фишер сообщила, что завершает работу на посту специального посланника США по Беларуси, и обратилась с открытым письмом к народу Беларуси.

Текст письма опубликован на сате посольства США в Беларуси:

«В этом месяце в рамках запланированной дипломатической ротации мое пребывание на посту Специального посланника США по Беларуси подходит к концу. С 2020 года вы, народ Беларуси, ясно дали понять, что именно вы должны определять будущее страны. Я хотела бы выразить неизменное восхищение вашей силой и решимостью настаивать на том, чтобы ваши права соблюдались, а ваши голоса были услышаны. Я хотела бы вновь заверить вас, что наша приверженность поддерживать вас на этом пути отражает непоколебимый консенсус Соединенных Штатов.

Для меня было честью быть рядом с вами – пусть и издалека – с момента утверждения Сенатом на пост посла в декабре 2020 года, первого посла США в Беларуси за более чем десять лет. Соединенные Штаты не могли молчать после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, не могли обелять жестокость репрессий режима Лукашенко, когда вы мирно вышли на улицы Минска, Гродно, Гомеля и других городов в защиту своих основных свобод и достоинства как граждан Беларуси. Поэтому неудивительно, что Александр Лукашенко отозвал агреман на приезд американского посла.

Я приняла роль Специального посланника по Беларуси и работала из Вильнюса с главной целью – укрепить американскую поддержку народа Беларуси и вашей борьбы. Мы создали Отдел по делам Беларуси, чтобы работать рука об руку с Посольством США в Минске одной командой творческих и глубоко преданных делу дипломатов и специалистов в области развития, поддерживающих широкий круг демократических сил, гражданское общества, предпринимателей и независимые СМИ, где бы они ни находились. Мы усилили координацию с европейскими союзниками и партнерами в привлечении режима к ответственности за нарушения прав человека и соучастие во вторжении России в Украину. Я глубоко благодарна за партнерство столь многим европейским коллегам.

Несмотря на многочисленные попытки сбить нас и увести в сторону от этих усилий, мы по-прежнему полны решимости. Мы продолжаем призывать режим безоговорочно освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии и неправомерное обращение с гражданами и организациями, а также призываем к содержательному национальному диалогу со всеми элементами белорусского общества, включая тех, кто находится в изгнании. Такой диалог приведет к новым выборам под международным наблюдением.

Наша команда работает по вопросам Беларуси от Вильнюса до Вены, от Вашингтона до Варшавы. Мы остаемся сосредоточены на поддержке вас и ваших устремлений к лучшему будущему для Беларуси. Я с нетерпением жду возможности увидеть свободную, процветающую и демократическую Беларусь, которая живет в мире со своими соседями.

Жыве Беларусь! Джули Д. Фишер. Специальный посланник США по Беларуси. 9 июня 2022 года»