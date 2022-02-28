США приостановили работу своего посольства в Минске

Соединенные Штаты приостановили работу своего посольства в Беларуси, а также разрешили добровольный выезд из своего посольства в РФ его сотрудникам и членам их семей.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Государственный департамент США приостановил работу посольства в Минске и разрешил добровольный выезд неэкстренному персоналу нашего посольства в Москве и членам их семей", - говорится в заявлении.

По словам Блинкена, власти США пошли на этот шаг исходя из вопросов безопасности в связи с вторжением России в Украину.