Макей и помощник Госсекретаря США обсудили военное присутствие РФ и ситуацию в Беларуси

Госдепартамент США сообщил, и МИД РБ позже подтвердил, что в четверг состоялся разговор главы белорусского ведомства В.Макея с помощником Госсекретаря по европейским и евразийским делам К.Донфрид, в ходе которых обсуждалось присутствие российских войск на территории Беларуси, а также внутри политическую ситуацию в самой стране.

«На самом деле затронут достаточно широкий спектр вопросов, хотя однобокая подача Госдепартаментом информации о содержании беседы уже совершенно не удивляет», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз, комментируя состоявшийся разговор.

По его словам, «…измышления (США – ред.) о некой инициативной военной агрессии с территории Беларуси в отношении Украины являются просто смехотворными».

«…особо акцентировано, что плановые военные учения на территории нашей страны, вокруг которых развернута настоящая истерия на Западе, проводятся как раз в связи с очевидным нагнетанием напряженности у наших границ», -заявил представитель МИД.

«Затронута двусторонняя повестка, включая видение Минском путей выхода из сложившейся ситуации в белорусско-американских отношениях, и внутриполитические процессы в Беларуси в преддверии конституционного референдума. Собеседница также высказала традиционный набор штампов по правозащитной тематике. Министром было однозначно заявлено, что оценки нашими западными партнерами ситуации внутри и вокруг Беларуси, к сожалению, продолжают основываться на ложных посылах и по-прежнему далеки от реальности», - утверждает Глаз.