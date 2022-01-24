Посольство США в Беларуси предупредило американцев о росте напряженности в регионе

Посольство США в Беларуси призвало американских граждан проявлять особую осторожность в связи с ростом напряженности в регионе. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на сайте американского дипломатического представительства в республике.

"Посольство США напоминает американским гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность и осторожность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, включая границу с Беларусью", - говорится в сообщении на сайте посольства США в РБ.

"Гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

В посльстве напомнили, что в отношении Беларуси действуют рекомендация «Не путешествовать» «из-за произвольного применения законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд».