Последнее обновление: 26.01.2022 11:46

США грозят мерами в случае использования Беларуси для нападения на Украину

Соединенные Штаты и союзники примут меры против Беларуси, если ее территория будет использована для нападения на Украину.

Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге, передает ТАСС.

"Мы очень отчетливо озвучили нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной", - сказал он. - "Увеличение Россией численности войск в Беларуси является поводом для глубокого беспокойства".

"Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", - сказал он.

"Если вторжение будет иметь место из Беларуси, если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью", - добавил Прайс.

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