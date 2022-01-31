США могут закрыть посольство в Минске

США будут вынуждены закрыть свое посольство в Минске после того, как власти Беларуси потребовали от американской дипмиссии уволить всех сотрудников с белорусским гражданством.

Об этом сообщает Радио Свабода со ссылкой на собственные источники.

«Посольство США в Минске остается открытым и выполняет дипломатические и консульские функции в поддержку американских граждан. С июня 2021 года белорусские власти неоднократно действовали так, чтобы ухудшить кадровый состав посольства США в Минске и утяжелить условия его работы. Мы участвуем в дискуссиях с белорусским Министерством иностранных дел, чтобы гарантировать продолжение безопасной работы посольства США в Минске», - такой комментарий озвучил Госдеп США, комментируя ситуацию в Беларуси.

В июне прошлого года Беларусь информировала США о том, что вводит ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в посольстве в Минске. В августе посольству было предписано сократить свою численность до пяти человек. Беларусь также отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.

В конце ноября прошлого года власти Беларуси потребовали закрыть офисы Отдела по связям с общественностью Посольства и Агентства США по международному развитию (USAID), включая Американский центр в Минске.