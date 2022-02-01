Последнее обновление: 01.02.2022 10:32

Госдеп США распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины

Госдепартамент США дал распоряжение вывезти семьи своих дипломатов из Беларуси из-за возможной эскалации напряжения вокруг Украины.

Соответствующее заявление распространила в понедельник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

"Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США", - говорится в сообщении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США рекомендовало своим гражданам не совершать поездок в Беларусь. Ранее, подобную рекомендацию разместило посольство США в Минске.

"Не совершайте поездки в Беларусь из-за произвольного применения законов, угрозы задержания, а также из-за необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи РФ вдоль белорусско-украинской границы". - отмечает Госдеп.

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