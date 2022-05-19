США: Новые способы запугивания от Лукашенко не выведут Беларусь из политического тупика

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал новым способом запугивания и наказания граждан Беларуси введение смертной казни за покушение на совершение преступлений, предусмотренных четырьмя статьями УК за терроризм.

«В условиях неспровоцированной и неоправданной войны России против Украины режим Лукашенко в Беларуси нашел новые способы запугивания и наказания своих граждан, в том числе путем принятия закона о применении смертной казни к демократическим активистам и тем, кто выступает против войны России в Украине. В частности, новые поправки в Уголовный кодекс допускают применение смертной казни к лицам, осужденным за «покушение на террористический акт». Режим выдвинул политически мотивированные обвинения в «экстремизме» и «терроризме» против многих из более чем 1100 политических заключенных и использовал такие ярлыки для задержания еще десятков тысяч», - заявил Блинкен.

Госсекретарь США отметил, что беларусский народ продолжает демонстрировать: режим не может заглушить его призывы к демократии. По его слова, только внутринациональный диалог с участие демократического движения способен вывести Беларуси из нынешнего политического тупика, передает reform.by.

При этом, он подчеркнул, что позиция США в отношении ситуации в Беларуси не меняется.

«В преддверии Дня политзаключенных в Беларуси 21 мая мы повторяем наши призывы к безоговорочному освобождению всех политзаключенных, прекращению насилия в отношении собственных граждан и общенациональному диалогу с участием гражданского общества и демократического движения, ведущему к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением. Мы стремимся содействовать привлечению к ответственности и с этой целью ввели санкции или визовые ограничения для сотен беларусских организаций и должностных лиц за их причастность к нарушениям прав человека, подрыву демократии в Беларуси, фальсификации результатов выборов или коррупции. Виновные в этих нарушениях прав человека будут привлечены к ответственности», — констатировал Блинкен.