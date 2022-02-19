Российские СМИ сообщают о взрывах в Ростовской области

Российские СМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

"Обнаружено еще одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град", - сообщает ТАСС.

Это уже второе сообщение за день о том, что недалеко от украинской границы разорвался снаряд.

Первый взрыв произошел рано утром в субботу недалеко от станицы Митякинская. Станица Митякинская находится к километре от границы с «ЛНР».