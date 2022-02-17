Американские аналитики назвали новую дату вероятного вторжения России

Россия может вторгнуться на Украину после 20 февраля, предположили аналитики, пишет Politico со ссылкой на аналитиков.

Период после 20 февраля всегда был более важным в разговоре о возможном вторжении на Украину, отметил эксперт по вооруженным силам России из аналитического центра CNA Майкл Кофман. Он указал, что именно после этой даты стоит следить за действиями российской армии, чтобы понять «истинные намерения» российского президента Владимира Путина, передает РБК.

Издание подчеркнуло, что 20 февраля Россия и Беларусь должны завершить учения «Союзная решимость». Наблюдателям стоит проследить, действительно ли военнослужащие Западного военного округа вернулись на восток, отметил аналитик.

Кроме того, 20 февраля закончится Мюнхенская конференция по безопасности, на которую в этом году не поехал Путин, отметило Politico. Россия может начать вторжение в тот момент, когда украинский президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен находятся в Европе, что будет «своего рода геополитическим троллингом», говорится в публикации.

Еще одной причиной того, что Россия может напасть на Украину после 20 февраля, аналитики назвали Олимпийские игры в Пекине. Россия не станет вторгаться в страну до церемонии закрытия Олимпиады, «чтобы порадовать китайского лидера Си Цзиньпина», отметили эксперты.