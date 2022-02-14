Украина запросила срочную встречу со странами-членами Венского документа

Украина призвала в течение 48 часов провести встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Россия не ответила на запрос Киева по этому документу. Украина, в частности, требовала "разъяснения необычной военной деятельности" у своих границ по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как уточнил Кулеба, встреча необходима, в частности, "для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы" и в аннексированном Крыму, передает DW.

"Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства в вопросе военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - резюмировал он.

Ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что "согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней".