В Украине отменят призыв на срочную службу в армии

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект об отмене призыва на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

"Кабинету министров разработать внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года", – говорится в указе, опубликованном на сайте главы украинского государства.

Ранее Зеленский подписал президентский указ об увеличении к 2025 году численности армии, которая в настоящее время составляет 261 тысячу человек, на 100 тысяч человек, то есть на 38 процентов, и сделать ее профессиональной.

Согласно заявлению главы государства, военным-контрактникам поднимут зарплаты и обеспечат их жильем. Так, уже к концу нынешнего года контрактники будут получать в пересчете как минимум 705 долларов США в месяц – почти вдвое больше, чем составляет минимальная зарплата в Вооруженных Силах Украины сейчас.

Увеличение численности украинской армии и расходов на оборону страны происходит в ситуации, когда на российской территории у границ Украины находятся примерно 100 тысяч военнослужащих РФ. Как предполагают на Западе, Москва планирует вторжение на территорию Украины. Кремль это отрицает.