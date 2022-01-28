ФРГ высылает российского дипломата за шпионаж

Власти ФРГ объявили "персоной non grata" сотрудника российского консульства в Мюнхене, сообщает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

По информации источников издания, знакомых с процессом, мужчина якобы был аккредитован как дипломат, а на самом деле был “штатным сотрудником российской службы внешней разведки”.

Дипломат, как сообщается, был разоблачен в рамках расследования Федеральной прокуратуры в отношении россиянина Ильнура Н. Следователи обвиняют его в шпионаже в пользу России.

Утверждается, что в качестве научного сотрудника кафедры указанный гражданин передал информацию в СВР РФ, которых интересовала, среди прочего, технология европейской ракеты-носителя “Ариан”.

Ильнур Н. был арестован летом 2021 года, и на этой неделе ему были предъявлены обвинения в Высшем земельном суде Мюнхена. Россиянин сказал следователям, что не знал, что имеет дело с российской разведкой. Однако, как сообщается немецкая прокуратура не могла привлечь к ответственности российского куратора Ильнура Н. из-за его дипломатического статуса.

Вскоре после ареста россиянина ему пришлось покинуть Германию.

В прошлом месяце Германия объявила, что высылает двух российских дипломатов. Это произошло в тот же день, когда высший земельный суд Берлина признал россиянина Вадима “Соколова”-Красикова виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подсудимый был приговорен к пожизненному лишению свободы.