Токаев назвал разрыв в доходах причиной протестов

События начала января в Казахстане обнажили проблемы, которые копились годами, разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнесменами, передает РБК со ссылкой на Tengri News.

«Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички и пороховой бочки, чем воспользовались боевики-террористы и стоящие за ними заговорщики», — сказал Токаев. Он также привел оценку этого расслоения в реальных деньгах.

«Международные эксперты утверждают, что всего 162 человека владеют половиной состояния [страны]. В то время как у половины населения доходы не превышают и 50 тысяч тенге. Это чуть больше $1300 в год. На такие деньги прожить невозможно, ситуацию нужно срочно менять», — сказал Токаев.

По словам президента, Казахстану нужны реальные реформы, которые отвечают интересам граждан страны, он предложил бизнесменам «срочно приступить» к совместной работе по перезагрузке экономической политики и определить «новые правила игры» — «честные и справедливые».

Обращаясь к предпринимателям, глава государства также выразил уверенность, что в реформах заинтересован именно крупный бизнес, «наша буржуазия». Потому что бизнес-элите нашей страны есть что терять», — пояснил он.