Токаев отправил в отставку племянника Назарбаева

Еще один родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отправлен в отставку: президент Токаев подписал указ об освобождении от должности первого замглавы Комитета нацбезопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша.

Сообщение опубликовано на официальном сайте президента Казахстана. Самат Абиш приходится Назарбаеву племянником.

Главу КНБ Карима Масимова Токаев уволил 6 января. На следующий день портал Orda.kz со ссылкой на источник сообщил, что Абиша уже арестовали, однако затем опроверг свою же новость, объяснив, что собеседник «ошибся», передает РБК.

В КНБ назвали материал «провокацией». 9 января Токаев освободил от должностей двух других заместителей главы ведомства, их вместе с Масимовым задержали по подозрению в госизмене.