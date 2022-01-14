Киберэксперты НАТО помогают Украине расследовать кибератаку на госсайты

Киберэксперты НАТО в Брюсселе делятся с Украиной имеющейся у них информацией относительно ночной атаки хакеров на госсайты.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о кибератаках, пишет УНН.

«Я решительно осуждаю кибератаки на правительство Украины. НАТО уже много лет тесно сотрудничает с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибердеятельности. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах», - сказано в заявлении Столтенберга.

По его словам, в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах.

“Решительная политическая и практическая поддержка НАТО Украины будет продолжена», - заявил Генсек.

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.