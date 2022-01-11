Шендерович сообщил, что уезжает из России

Российский писатель-сатирик, публицист, поэт, драматург, журналист, правозащитник Виктор Шендерович, внесенный Минюстом РФ в реестр "иностранных агентов", написал во вторник, 11 января, на своей странице в Facebook о том, что намеревается уехать из России.

Причиной отъезда Шендерович назвал иск, который подал против него бизнесмен Евгений Пригожин из-за сказанного о нем писателем в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Согласно исковому заявлению, Шендерович назвал Пригожина "уголовником" и "убийцей".

"Я всегда являлся по повесткам на допросы и суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла… Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла", - написал Шендерович.

По его словам, поняв, что журналистов не остановить штрафами, Пригожин перешел к "шантажу уголовными статьями". "Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем", - отметил правозащитник.

Как написал Шендерович, он "принял решение переждать снаружи", пока "этот Пригожин тут элита" - и добавил, что вынужденный отъезд с родины тоже является лишением свободы. Куда именно он намерен уехать, писатель не уточнил, передает DW.

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 24 декабря обязал Виктора Шендеровича выплатить 100 тысяч рублей в пользу бизнесмена Евгения Пригожина за его высказывания в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Сама радиостанция оштрафована на 1 млн рублей. Суд признал сведения о предпринимателе, близком к президенту РФ Владимиру Путину, которые Шендерович привел в программе "Особое мнение", недостоверными и обязал ответчиков опровергнуть их. Алексей Венедиктов объявил о намерении обжаловать вердикт.

После этого Пригожин обратился в полицию с заявлением о возбуждении в отношении Шендеровича дела о клевете. По этой статье писателю грозит до пяти лет лишения свободы.