Токаев накормил Казахстан ничего не меняющими обещаниями

Президент Казахстана Токаев во вторник выступил в нижней палате парламента, заявив о провале попытки госпереворота в стране, окончании основной миссии ОДКБ и пообещав представить новый пакет политических реформ в республике.

ТАСС публикует основные тезисы выступления. О попытке госпереворота и завершении миссии ОДКБ:

По словам президента Казахстана, боевики пытались захватить власть, но попытка госпереворота провалилась. Ситуация во всех регионах республики стабильна.

Основная миссия ОДКБ завершена, вывод войск ее контингента из Казахстана начнется через два дня. Этот процесс, как сообщил Токаев, займет не более 10 дней.

План атаки на Казахстан был комплексным, над сценарием работали профессионалы. Сплоченность общества методично расшатывали.

Комитет нацбезопасности республики, по словам президента, не разглядел угрозу, в нескольких городах во время беспорядков его представители покинули место службы.

Схему нацбезопасности Казахстана переформатируют, а также пересмотрят принципы работы погранслужбы. Токаев поручил навести порядок на таможенной границе, прежде всего с Китаем. В республике появятся новые подразделения Нацгвардии и спецназа. Будет увеличена численность подразделения специального назначения МВД.

О социальном неравенстве и мерах поддержки

Токаев отметил обострившуюся проблему социального неравенства в республике и обратил внимание на вызывающую вопросы доступность мер господдержки. Президент заявил, что деятельность банка развития республики пересмотрят.

Казахстанский лидер заявил о необходимости реформирования системы госуправления и низкой эффективности диалога чиновников с гражданами и тотальной бюрократии. Он отметил, что численность госаппарата в настоящее время является оптимальной, далее возможны сокращения.

Токаев поручил ввести мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам на пять лет.

В Казахстане в течение двух месяцев примут программу по повышению доходов населения. Президент также поручил создать социальный общественный фонд, в том числе для помощи детям.

В сентябре в ходе послания к народу Токаев представит новый пакет политических реформ в республике.

Об экономическом развитии республики

Президент Казахстана поручил Нацбанку обеспечить стабильность тенге и провести проверку необоснованно выводимых из страны финансовых средств. Для контроля за уровнем инфляции разработают новый комплекс мер.

Казахстанский лидер пообещал, что республика выполнит все обязательства перед зарубежными инвесторами.

Токаев заявил, что крупный бизнес в Казахстане должен ежегодно вносить средства в создаваемый социальный общественный фонд.