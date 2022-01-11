Власти Казахстана задержали почти 10 тыс. человек в ходе протестов

В Казахстане за все время протестов силовые структуры задержали 9,9 тыс. человек, сообщает МВД Казахстана.

В частности, пограничная служба Казахстана задержала 366 подозреваемых в участии в «антиобщественных акциях». Ведомство уточнило, что шестеро из них в ходе задержания оказали сопротивление и были ранены. Как рассказали в погранслужбе, силовики изъяли 30 единиц оружия, 245 единиц боеприпасов, четыре бронежилета, две единицы холодного оружия, а также восемь радиостанций, 200 мобильных телефонов и 15 коробок парфюмерии.

«Также изъяты 29 автотранспортных средств, на которых передвигались задержанные, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов», — говорится в сообщении ведомства, передает РБК.

К 9 января в Казахстане задержали 5,8 тыс. человек, уже к 10 января число задержанных увеличилось до 7 939, власти завели 125 уголовных дел. Только в Алма-Ате силовики задержали более 1,2 тыс человек, которых считают виновными в актах терроризма, мародерстве и других преступлениях.

Точное количество погибших в ходе боев неизвестно. Минздрав Казахстана сообщил 9 января о гибели 164 человек, но вскоре ведомство назвало публикацию статистики «технической ошибкой».