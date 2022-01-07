Зась: Миротворцы ОДКБ в Казахстане не будут «разгонять демонстрации»

Коллективные миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в разгонах массовых протестов, но наделены правом применять в Казахстане оружие в случае нападения членов вооруженных формирований на охраняемый ими объект.

Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает РБК.

«В этом случае будет применяться оружие. Такие права у военнослужащих коллективных миротворческих сил есть», — сообщил генсек организации.

Зась также заверил, что подразделения миротворческих сил ОДКБ не станут «демонстрации разгонять и прочее», поскольку перед ними поставлены другие задачи.

«Пошли передергивания — о каком-то вторжении или еще что-то, даже до «оккупации» договорились — это, извините, вообще полная глупость», — отметил он, добавив, что основная цель миссии — помощь и поддержка Казахстану.

Он уточнил, что миротворцы займутся охраной самых важных государственных и стратегических объектов в Казахстане, а также «окажут помощь в поддержании правопорядка». По словам Зася, после стабилизации ситуации миротворческая операция будет завершена. «Поэтому, конечно, очень неприятно слушать и читать, что «воспользовались ситуацией» — чушь это полная». — заключил он.

Тем временем, Беларусь отправила в Казахстан на пяти самолетах Ил-76 неизвестное число военнослужащих миротворческой роты из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Вместе с миротворцами в Казахстан улетели штатные пропагандисты белорусского ТВ Азаренок и Гладкая.