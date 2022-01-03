В Казахстане прошли массовые протесты против высоких цен на топливо

Власти Казахстана создают правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где демонстранты требуют снижения цен на сжиженный газ.

Ранее жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты требовали снизить ее до 60 тенге ($0,13).

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле. По словам главы государства, граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности с законом о мирных собраниях.

"Распоряжением премьер-министра создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в отношении собственников АЗС начало расследование на предмет ценового сговора.

"На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге ($0,19-0,20) за литр. Будут реализованы системные меры для обеспечения долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров", - отметили в правительстве.