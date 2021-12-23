Лукашенко: После референдума «мы наш, мы новый мир построим…»

В случае успешного с точки зрения власти конституционного референдума система управления в государстве будет отстроена заново.

Такое пожелание сегодня, правда не совсем уверенно, озвучил Лукашенко на якобы последнем совещании с рабочей группой по вопросам изменения Конституции.

"Приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы: а когда? а что? а выборы досрочно, сверхсрочно? и так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы", - сказал Лукашенко.

Только по завершении этого строительства будут внесены необходимые поправки в законодательство и приняты дополнительные правовые акты, и только затем, может быть, надо будет выходить на новый цикл электоральных кампаний.

«Но мы еще посоветуемся. Если будут какие-то иные разумные предложения, мы на них посмотрим», - указал Лукашенко на волатильность планов.

«Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос - этого не будет. Примем решение после новой Конституции, отстроим механизмы и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа будем отстраивать новую систему управления нашим государством, в частности», - сказал он ровно то, что сказал.