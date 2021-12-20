Польский дезертир вдруг признался в убийстве мигрантов

Польский дезертир Эмиль Чечко, попросивший политического убежища в Беларуси, вдруг признался в убийстве мигрантов, проникших на территорию Польши.

"Это было в конце мая. Это невозможно описать… Лица этих людей помнятся всегда. Лица только первых - тех, кого сказали убить», - заявил он в интервью в эфире белорусского зомбоящика.

Любопытен временной интервал совершения преступления дезертиром, в отношении которого власти Польши завели уголовное дело, - май, то есть, судя по всему, еще до принудительной посадки рейса Ryanair, последовавших авиационных рестрикций и, собственно, самого миграционного кризиса, который, как следует из данных о мигрантах, «стартовал» в августе. «Майские убийства» польского дезертира служат хорошим аргументов в пользу версии белорусских властей о том, что миграционный кризис ни разу не является творением рук режима.

В свою очередь Генпрокуратура РБ заявила о готовности передать в международные структуры 5 томов материалов уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении мигрантов.

Как заявил в эфире ТВ официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев, власти Польши неоднократно осуществляли "незаконную депортацию беженцев и делают это сейчас, применяли пытки, иные акты жестокости".

"Силовой блок данного государства реализовал явно несоразмерные организационные и технические мероприятия: военизированные, вооруженные патрули, оцепление, угрожающие полеты авиатехники, танки, другое тяжелое вооружение. В отношении по сути беззащитных людей применялись, в том числе, ночью демонстративные выстрелы в воздух, взрывы, ослепляющее освещение, специальные средства", -сказал Брылев.