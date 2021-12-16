Более половины беларусов называют ЕС, НАТО и США ответственными за миграционный кризис

Власти Беларуси выбросили в СМИ данные очередного «правильного» соцопроса, согласно которому более 55% белорусов считают, что за наплыв мигрантов на границе ответственны страны ЕС, США и НАТО.

Как сообщает БелТА, «по мнению граждан, ответственность за наплыв и скопление мигрантов несут правительства стран, откуда бегут люди (33,8%). В числе виновников миграционного кризиса граждане называют также страны ЕС (24,4%), США (19%) и НАТО (12,6%)».

Опрос проводился с 15 ноября по 4 декабря 2021 года Институтом социологии НАН Беларуси совместно с аналитическим центром EcooM. В опросе приняли участие 10 217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка - многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.