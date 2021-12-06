Лукашенко меняет конституцию, чтобы не пустить НАТО под Смоленск

Лукашенко сегодня объяснил, что вносит поправки в Конституцию ради того, чтобы не пустить в страну НАТО.

"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет Президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подравнять как-то Конституцию", - заявил Лукашенко.

Он продолжает утверждать, что является инициатором передачи части полномочий президента другим ветвям власти, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.

"Это не середина 1990-х, когда катастрофа была: никто не знал, что делать и куда идти. Да, был риск отдать одному человеку такую Конституцию в руки. Но вроде мы ничего сверхвредного для народа не сотворили. А создали государство и нам надо его защитить. И надо уйти от большой концентрации сейчас власти в одних руках. Будь-то у меня, у кого - не важно. У будущего президента. И общество требует перемен. Поэтому нам нужна новая Конституция. А не потому что "эта Конституция нужна Лукашенко". Слушайте, Лукашенко уже наелся этих конституций, власти и всего прочего. Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране", - утверждает пенсионер.

Он опять обвинил оппозицию в странной борьбе против внесения поправок.

"Слушайте, а чего вы боретесь? Не проголосует народ на референдуме за изменения - останется эта Конституция, власть останется так, как есть… Они как-то притихли, теперь опять говорят: 1994 года. Когда было безвременье, когда никто ни за что не отвечал, когда каждый был сам себе начальник. Для чего? Прозрели, и западники поддерживают: "Вернемся, будет хаос небольшой, но поделим собственность, а потом власть переформатируем и придем к тому, что есть при Лукашенко". Вот такой круг они хотят совершить. Но это на дурочка, у нас это не пройдет"…