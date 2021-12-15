Лукашенко не хочет опять по улицам с автоматами бегать

Лукашенко обвинил вертикаль в пошедших в 2020 году протестах и запретил «самоуспокаиваться», что не пришлось «опять по улицам с автоматами бегать».

"И наша вина есть в том, что произошло в прошлом году, мы просто успокоились и считали… не может же быть такого, чтобы кто-то поднялся, вспыхнула какая-то забастовка или еще что-то. Мы самоуспокоились. Вот чтобы не произошло этого и сейчас, и чтобы нам не пришлось опять по улицам с автоматами бегать", - заявил Лукашенко во вторник вечером в Могилеве.

По его мнению, ситуация сейчас непростая: дошло уже до использования против Беларуси такого элемента гибридной войны, как массированные кибератаки на предприятия, предпринимаются попытки подорвать технологический процесс на предприятиях, особенно в сфере энергообеспечения.

"Как специалисты говорят, достаточно одного клика мышки и ущерб будет на миллиарды рублей. Они ни перед чем не остановятся. Поэтому ни в коем случае нельзя самоуспокаиваться", - еще раз сказал пенсионер.

Вместе с тем, он потребовал не допустить перегибов в работе силовых структур: "Хочу предупредить вас (КГБ – ред.), милицию и контролирующие органы - перебора быть не должно".