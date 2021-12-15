Лукашенко: Не хочу здесь Речь Посполитую

Лукашенко, похоже, на самом деле верит, что европейский выбор Беларуси неизбежно приведет к тому, что население страны снова станет батраками.

"Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех. Я не хочу, чтобы здесь была Речь Посполитая, как наши соседи говорят, от "можа до можа". Они хотят всю Беларусь в состав Польши. Не будет этого. Это наша страна", - в очередной раз заявил Лукашенко.

Он утверждает, что в соседних государствах - Польше, Литве, Латвии, Украине - много внутренних противоречий и проблем в экономике и социальной сфере (как будто этих проблем нет в Беларуси). И за счет конфликта с Беларусью они тем или иным образом пытаются решить проблемные вопросы в своих странах.

«То ли еще будет. Поэтому наша главная задача - надо выстоять. Держите страну. Будет Лукашенко, не будет - это ваша страна, мы с вами ее выпестовали за четверть века и никому не должны отдать"...