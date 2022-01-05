Последнее обновление: 05.01.2022 22:31

МИД Беларуси разглядел знакомый след за событиями в Казахстане

Белорусские власти надеются, что власти Казахстана смогут совладать с протестами в стране, за которыми явно стоят враги синеокой.

"Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы, механизмы и инструменты видны невооруженным глазом", - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз.

"На данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит", - подчеркнул он.

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