Последнее обновление: 22.12.2021 08:54

Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

Ввиду передвижения российских войск возле границы с Украиной НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе, передает DW.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде.

Также другие подразделения NRF, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

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