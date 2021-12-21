София Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко

Гражданка России София Сапега, которую обвиняют в Беларуси по семи статьям УК, написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко.

Об этом во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил отчим Сапеги Сергей Дудич.

"Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президентом. Я знаю, что София написала прошение о помиловании… Будем ждать", - сказал Дудич.

Сапега была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair. В конце июня Сапегу и Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест.