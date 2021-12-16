Лукашенко предложил независимым руководителям вакансии в Литве и Польше

Лукашенко обнаружил в Беларуси большое число руководителей с антигосударственной позицией и предложил независимым вакансии в Литве и Польше вместо 6-8 лет тюрьмы.

"… слишком много у нас руководителей, которые занимают антигосударственную позицию. И что меня удивляет, это больше всего в Минске: руководители учреждений здравоохранения. Уж слишком много "умных" там появилось, которые готовы за премьер-министра работать, за главу Администрации, руководителей парламента - за всех готовы работать", - возмутился сегодня пенсионер.

"Каждый должен иметь свою точку зрения, вы ее и имеете. Я это воспринимаю как данность. Но, дорогие мои, все мы, сидящие здесь за этим столом, и руководители, о которых я сказал, ограничены определенными рамками - рамками руководителя. Если ты хочешь быть абсолютно независимым и призывать к санкциям, воевать против власти и прочее - вон они в Литве, Польше сидят, там еще есть вакансии. Оттуда все больше и больше хотят назад вернуться. Пожалуйста, на те вакансии поезжайте и там призывайте к санкциям. Знаете, что мы там вас не достанем и шесть или восемь лет по новому закону вы не получите", - сказал Лукашенко.

"Но если вы руководите коллективом, вы государственные люди, и неважно, частное или государственное предприятие, тем более если вы погоны носите или в государственном аппарате работаете, слушайте, вы понимаете, где вы находитесь. В противном случае, я уже сколько раз говорил, мы будем расценивать это как предательство", - предупредил он.

«Не должно быть перегибов и каких-то накатов, как в 1930-е годы. Вы знаете: "Вот там репрессии и прочее было". Я не знаю. Все эти факты в истории используются, как кому выгодно. Но будем считать, что в 1937-1939 годах было неважно с нашей историей: кто-то кого-то хватал, сажали и прочее… Так вот, чтобы у нас так не было. Видите ли, кто-то за кого-то подписался: "Давай его хватай, тащи…" Мы должны видеть, особенно людей в государственном аппарате. Всех мы все равно не увидим. Их тысячи были, которые подписались за "альтернативщиков", ну и что? Мы что, сейчас будем отвлекаться и их ловить где-то? Нам же делом нужно заниматься. И поверьте, за этот год они совершенно другими людьми стали".

"Поэтому всех этих подписантов мы должны видеть, особенно если они работают где-то "наверху", в вертикали власти. Но сегодня их там ловить и допрашивать, спрашивать с них - зачем? Неужели нечем заниматься? Тем более многие уже в третий раз переобулись. Но тех, кто нарушал закон, толкал людей на нарушение закона (у нас их тоже немало), вот с этими мы должны разобраться. Но делать это надо аккуратно, осторожно, не должно быть кампанейщины, ибо мы снова превратимся от обратного в каких-то варваров. И полетят невинные головы. Поэтому нельзя допустить искажения, нельзя шарахаться… Спуску никому не должно быть, кто виноват, кто предатель, кто просто не наш человек. Но еще раз подчеркиваю: это кропотливая, спокойная работа специальных органов власти", - сказал Лукашенко.