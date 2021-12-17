В Бресте вынесен приговор 11-й группе фигурантов «хороводного дела»

Суд Московского района Бреста постановил обвинительный приговор 11-ой по счету группе граждан – участникам так называемого хороводного дела.

Согласно материалам дела 11 брестчан и 1 житель Ивановского района при участии 13 сентября 2020 года в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста – на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко – препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций.

«Исходя из принципа индивидуализации наказания, признания вины, данных о личности, раскаяния в содеянном суд назначил одиннадцати обвиняемым наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет без направления в исправительное учреждение открытого типа, одному активному участнику – 2 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.